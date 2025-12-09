Federica Pellegrini in ospedale con la figlia | cosa è successo
situazione di emergenza per federica pellegrini: l’incidente con la figlia. Il recente episodio vissuto da Federica Pellegrini, ex campionessa di nuoto, ha suscitato grande preoccupazione tra i follower. Attraverso i social, l’atleta ha condiviso i momenti di paura e l’intervento in servizio sanitario, sottolineando come una grave crisi abbia colpito la sua piccola famiglia. Questo evento mette in evidenza la vulnerabilità e l’importanza della pronta assistenza medica nei momenti di emergenza familiare. l’incidente e le conseguenze. la crisi convulsiva della bambina. La figlia di Federica Pellegrini, Matilde, di soli due anni, è stata colpita da una grave crisi convulsiva febbrile durante la notte. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
