Federica Pellegrini in ospedale con la figlia | Aveva le convulsioni
La campionessa di nuoto ha raccontato sui social lo spavento vissuto la scorsa notte a causa della febbre alta che ha provocato le convulsioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
