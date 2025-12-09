Federica Pellegrini con la figlia in ospedale | Perdo anni di vita in spaventi

Brutto spavento per Federica Pellegrini. L’ex campionessa di nuoto ha postato sui social una sua foto con la figlia in ospedale spiegando di aver perso “anni di vita in spaventi” a causa di uno stato febbrile della sua bambina che ha provocato alla bimba delle convulsioni. L’ex atleta ha spiegato inoltre nel post che non si tratta della prima volta che succede, ma la terza. “Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco..Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava . 🔗 Leggi su Lapresse.it

