FC 26 SBC FLASH | Elias Saad 86 OVR – Velocità e 5 Stelle Abilità per la fascia!

La SBC flash FC 26 presenta Elias Saad, un esterno tedesco da 86 OVR, ideale per chi cerca velocità e tecnica. Dotato di 5 Stelle Abilità, è la scelta perfetta per potenziare la fascia e migliorare le tattiche di gioco. Un'opportunità da non perdere per aggiungere un elemento dinamico alla tua squadra.

È disponibile la SBC flash per sbloccare Elias Saad Joga Bonito (86 OVR), un esterno tedesco che vanta un'eccellente combinazione di velocità e tecnica, potenziato dalle 5 Stelle Mosse Abilità richieste dalla promozione. Costo Stimato: BassoMedio (richiede 85×2 con un TOTW).. Durata: 7 giorni (SBC flash, da completare rapidamente).. Ripetibile: No.. Premio: 1x Joga Bonito Elias Saad 86 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 86 OVR LW, LM, CAM 3 5 Attaccante interno, Mezzala DRI 90, VEL 88, TIR 84, PAS 82 Le 2 Sfide da Completare.

