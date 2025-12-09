FC 26 SBC AGGIORNABILI | Doppio Pacchetto Potenziamento – 78+ Pick e 85+ Garantito!
Sono disponibili due nuove sfide creazione rosa (SBC) a tempo limitato in FC 26, entrambe con finestre di completamento giornaliere. I giocatori possono ottenere fodder utili per potenziare le proprie squadre, tra cui un pacchetto potenziamento da 78+ e un altro garantito da 85+. Ecco come sfruttare al meglio queste opportunità.
Sono disponibili due Sfide Creazione Rosa (SBC) a tempo limitato, entrambe con una finestra di completamento giornaliera che permette di ottenere fodder prezioso per le SBC più costose. 1. 5 of 10 78+ Player Pick (Scelta 5 su 10). Questa SBC è un’ottima fonte di fodder e offre un’incredibile varietà di scelta, permettendoti di selezionare 5 giocatori da un pool di 10 con OVR minimo 78. Ripetibile: Sì (2 volte) – Si riattiva dopo 1 giorno.. Durata Totale: 3 giorni.. Premio: 1x 5 of 10 78+ Player Pick (Non scambiabile).. Sfida Requisiti Chiave Premio Intermedio Sfida oro 1 Qualità gioc. Esattamente Giocatori d’oro 1x Pacchetto argento Sfida oro 2 Qualità gioc. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
