Con l’inizio della stagione competitiva su FC 26, arriva una novità per i fan di Ultimate Team: i giocatori dinamici di FC Pro Live. Questi speciali oggetti giocatore sono progettati per riflettere le prestazioni delle loro controparti reali impegnate nelle competizioni eSports. Seguendo il torneo EA SPORTS FC Pro, potrai assistere in tempo reale agli aggiornamenti dei giocatori in base ai loro progressi e alle loro performance sul campo virtuale. In questo articolo ti spieghiamo come funzionano gli aggiornamenti dei giocatori dinamici e come puoi approfittare di tutte le novità legate alla competizione FC Pro Live. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 PRO LIVE: La Promo Dinamica Legata agli Esports – Upgrade e Tracker