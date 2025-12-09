Fave e frutta così i padroni nutrivano gli schiavi | i resti pietrificati dalla lava a Pompei

Nel sito archeologico di Pompei sono stati rinvenuti resti di fave e frutta in un deposito alimentare, offrendo uno sguardo sulla dieta degli schiavi. Questi residui, pietrificati dalla lava, testimoniano le modalità di alimentazione degli

Scoperti i resti di fave e frutta in un deposito di alimenti a Pompei: servivano a nutrire gli "strumenti parlanti", come venivano chiamati dai padroni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

