Fave e frutta così i padroni nutrivano gli schiavi | i resti pietrificati dalla lava a Pompei

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel sito archeologico di Pompei sono stati rinvenuti resti di fave e frutta in un deposito alimentare, offrendo uno sguardo sulla dieta degli schiavi. Questi residui, pietrificati dalla lava, testimoniano le modalità di alimentazione degli

Scoperti i resti di fave e frutta in un deposito di alimenti a Pompei: servivano a nutrire gli "strumenti parlanti", come venivano chiamati dai padroni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

fave frutta cos236 padroniFave, mele e pere era il cibo degli schiavi a Pompei: "Dieta più sana dei padroni" - Fave, mele e pere era il cibo degli schiavi a Pompei: "Dieta più sana dei padroni". Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fave Frutta Cos236 Padroni