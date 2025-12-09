Fattore biometano si presenta la campagna di Legambiente | benefici per il clima e l’agricoltura
Ad Agrigento la presentazione della campagna “Fattore biometano”: tutti i benefici per il clima e l’agricoltura con il biometano prodotto in modo sostenibile. Si parlerà di questo domani, mercoledì 10 dicembre, nella sala Pellegrino del Libero consorzio, in un apposito incontro formativo e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
FATTORE BIOMETANO: PERCHÉ PARLARNE ADESSO La nuova campagna nazionale di Legambiente dedicata al biometano “fatto bene”. Il biometano sostenibile non è solo energia: significa meno inquinamento, una gestione più intelligente degli scarti - facebook.com Vai su Facebook
