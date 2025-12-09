fasma annuncia il singolo eii primo tassello di un nuovo progetto

Fasma è pronto a tornare con un nuovo progetto discografico, a partire dal singolo Eii. Fasma è pronto a tornare con un nuovo progetto discografico. EII, primo tassello di questo nuovo progetto, uscirà venerdì 12 dicembre, un invito ad ascoltare e a riconoscersi senza influenze con cui Fasma rivendica il coraggio di portare avanti la propria visione senza schemi o sovrastrutture: al centro di questo nuovo viaggio c’è l’emozione. Strumenti e voce si fondono in una sinfonia in cui tutti sono protagonisti e sono liberi di creare la propria storia, attraverso le emozioni che la musica scaturisce. Il brano abbraccia un sound rock e nasce da una ricerca musicale che rompe gli schemi familiari per spingersi verso qualcosa di più vero, lasciando spazio a nuove forme di espressione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

