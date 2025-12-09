Farnesina Rubano | Bene Tajani Riforma strategica per sostenere imprese e made in Italy

Tempo di lettura: < 1 minuto “Un plauso al Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per aver impresso un nuovo corso alla Farnesina. A partire dal 1° gennaio, il Ministero degli Affari Esteri potrà infatti contare su una nuova organizzazione strategica, con l’istituzione di una Direzione per la Crescita e di una unità dedicata alla semplificazione burocratica, entrambe pensate per rafforzare in modo concreto il sostegno alle nostre imprese”. – Lo dichiara in una nota Francesco Rubano, deputato e capogruppo Fi in Commissione Ecomafie. “Si tratta di una riforma di grande portata, che introduce un approccio più moderno, più efficiente e soprattutto più vicino alle esigenze del tessuto produttivo italiano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

