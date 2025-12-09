Farmacia vicino ai cittadini nella promozione del benessere

Negli ultimi anni, il ruolo della farmacia si è evoluto, diventando molto più di un punto vendita di medicinali. Oggi rappresenta un punto di riferimento per il benessere dei cittadini, offrendo ascolto, competenza e supporto, e assumendo un ruolo centrale nella promozione della salute e della prevenzione.

Il concetto di farmacia, negli ultimi anni, è cambiato profondamente. Se un tempo questa veniva considerata, principalmente, come un punto vendita dove acquistare medicinali, oggi è molto di più: è il primo fronte di supporto per il cittadino, un luogo familiare dove trovare ascolto, competenza e. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

️ Arriva l’inverno… e noi allunghiamo il tempo per starvi vicino ️ ‼️ A partire dal mese di dicembre la farmacia sarà aperta con orari ampliati, così da garantire assistenza, consigli e disponibilità anche nelle giornate più intense Tutti i venerdì orario conti - facebook.com Vai su Facebook

Farmacie, sempre più vicine ai cittadini: si potrà scegliere anche medico di base - N on più solo banconi di medicinali e ricette da consegnare: le farmacie diventano luoghi sicuri dove fare vaccini, test diagnostici e anche scegliere il medico di base. iodonna.it scrive