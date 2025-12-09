Farmaci somministrati male infermieri inadatti è caos totale al San Raffaele di Milano | si dimette l’amministratore Galli

L’ospedale San Raffaele di Milano è al centro di un’indagine dopo gravi episodi di somministrazione errata di farmaci e carenze di personale infermieristico tra il 5 e il 7 dicembre. La situazione ha portato alle dimissioni dell’amministratore Galli e ha sollevato preoccupazioni sulla gestione dell’ospedale e sulla sicurezza dei pazienti.

L'ospedale San Raffaele di Milano è finito sotto la lente di ingrandimento della Regione Lombardia dopo i gravi episodi verificatisi tra il 5 e il 7 dicembre scorsi al terzo piano del padiglione Iceberg. L'assessore al Welfare Guido Bertolaso ha disposto l'avvio immediato di un'indagine da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute di Milano per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali criticità organizzative o procedurali. Al centro della vicenda ci sono errori nella somministrazione di farmaci e nella gestione dei pazienti nei reparti di Medicina ad alta intensità, Medicina di cure intensive e Admission room.

