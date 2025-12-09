Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - A un anno dal riconoscimento della rimborsabilità in Italia, in occasione del Congresso Floretina 2025, che si è svolto dal 4 al 7 dicembre a Firenze, Bayer ha presentato nuovi dati clinici su aflibercept 8 mg, farmaco indicato per il trattamento della degenerazione maculare legata all'età (nAmd) e dell'edema maculare diabetico (Dmr). Tra i risultati raggiunti, la farmaceutica ha sottolineato, in particolare, la possibilità di estendere l'intervallo tra i trattamenti fino a 6 mesi, un'opzione significativa nel panorama delle terapie disponibili. Nel simposio dedicato ai dati real-world, i risultati dello studio osservazionale Spectrum - che include oltre 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaci, aflibercept 8 mg: nuovi dati confermano efficacia e sostenibilità in maculopatie