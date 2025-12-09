Fare video su OnlyFans comincia a costare caro | il problema della tassa etica

Fare video su OnlyFans sta diventando più costoso a causa della tassa etica, un nuovo onere fiscale che sta creando difficoltà per i creator. Debora Straini illustra a Fanpage.it come funziona questa tassa e perché sta sollevando preoccupazioni tra chi lavora sulla piattaforma, evidenziando le sfide emergenti nel settore.

Debora Straini ha spiegto a Fanpage.it come funziona la tassa etica e perché sta diventando un problema per chi lavora su OnlyFans. Si tratta di una tassa introdotta nel 2006 che prevede un'addizionale Irpef del 25%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

