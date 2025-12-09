Far West Parma tra maranza accoltellamenti rapine e aggressioni | metà dei reati in centro e c’è chi vuole lasciare la città

Parmatoday.it | 9 dic 2025

Un crescente clima di insicurezza avvolge il centro di Parma, dove episodi di violenza, aggressioni e reati sono in aumento. Il reportage di “Fuori da Coro” e il video condiviso da “Parma Indecorosa” evidenziano un fenomeno preoccupante di comportamenti violenti e delinquenza, portando alcuni cittadini a considerare l’idea di lasciare la città.

