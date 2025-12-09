‘Fantastico Medioevo' da gennaio un viaggio epico e attuale tra le radici lucane
N el tempo in cui tutto sembra correre troppo veloce, c’è una regione che ha scelto di rallentare per ascoltare le proprie radici e trasformarle in cultura e visione. La Basilicata riapre le porte del suo Medioevo – non un’epoca oscura, ma un laboratorio pulsante di idee, scambi e inventiva – e lo fa attraverso un progetto editoriale che è anche un invito al viaggio: Fantastico Medioevo, la nuova collana realizzata con Laterza, in uscita a partire dal 16 gennaio 2026. Fantastico Medioevo, il passato che riporta al presente. guarda le foto Undici volumi accompagneranno i lettori nel corso di tutto il 2026 alla scoperta di personaggi, luoghi e avvenimenti che hanno segnato la storia della Basilicata come crocevia del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Milo Manara nel ‘nome della rosa’. “Un Medioevo luminoso e fantastico”
Il 13 dicembre appuntamento con Basilicanta, un concerto simultaneo di corali del Vulture e dell’Alto Bradano. Un evento speciale di Fantastico Medioevo promosso dalla Regione Basilicata e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019. Tutti gli appuntamenti: - facebook.com Vai su Facebook
Al teatro Libero “Come vent’anni fa”, esplorazione continua e duplice dissociazione dell’essere virgilio.it
Olly: «Un anno così magico non si può replicare. Credo nei rapporti umani, soprattutto con le donne. La ... vanityfair.it
Google ha rilasciato sui Pixel la build 2512 del canale Android Canary: ecco le novità tuttoandroid.net
Roscigno Vecchia, grande partecipazione al Presepe vivente del ‘900 cilentoreporter.it
Elena Basile a TPI: “La guerra ha ridotto l’Europa al vassallaggio. Bisogna rifondare l’Ue” tpi.it
Celtic-Roma, sesta giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla sport.periodicodaily