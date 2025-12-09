Fano aspetta il suo Gospel | Nadyne Rush pronta a infiammare il Teatro e le festività

Fano si prepara a vivere un momento musicale speciale con il concerto gospel di Nadyne Rush, previsto per martedì 9 dicembre 2025 al Teatro. L’evento, inserito nelle festività natalizie, promette di infiammare la città e regalare emozioni intense a residenti e visitatori, arricchendo il clima di festa già iniziato con le tradizionali iniziative dell’Immacolata.

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 9 dicembre 2025 - Il weekend dell’Immacolata ha già acceso il clima natalizio a Fano: il grande albero in piazza XX Settembre ha fatto da sfondo a spettacoli, visite guidate, famiglie con il naso all’insù e bambini trascinati per mano da un’attrazione all’altra. Tra la città illuminata, il via vai al Villaggio di Babbo Natale al Pincio, il Presepe marinaro alla Darsena Borghese e la folla per le prime animazioni sotto le stelle, si è respirata quell’attesa che ogni anno diventa il preludio simbolico delle feste. Le vie del centro – tra mercatini, musica, abbracci e prime foto sotto l’abete – hanno già ricordato a tutti che il Natale è arrivato, e che Fano ama viverlo insieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it