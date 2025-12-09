Famiglia nel bosco visita dell’ambasciata australiana alla casa famiglia di Vasto
È arrivato a Vasto il rappresentante dell’ambasciata australiana in Italia per far visita alla cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli. Lo riporta l’Ansa, spiegando che nella casa famiglia si trovano dal 20 novembre i tre figli della coppia formata da Catherine Birmingham e Nathan, al centro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
I tre figli tolti alla famiglia nel bosco: potrebbero tornare in Australia con la mamma
Bambini sottratti alla “famiglia del bosco”. Scontro governo-magistrati. Salvini: “Sequestrati”
Famiglia nel bosco, ecco chi sono e come vivono i "neorurali"
Quanto capisco la famiglia che vive nel bosco, avevo fatto la stessa scelta per me, Romina e i nostri figli. Ora metto loro a disposizione una casa. E, se mi contatteranno, anche un lavoro perché non si voltano le spalle all’umanità». Al Bano Carrisi interviene su - facebook.com Vai su Facebook
Figli tolti alla famiglia nel bosco: Al Bano rompe il silenzio e si espone Vai su X
Famiglia bosco, l'audio di mamma Catherine: «La verità verrà fuori». I bambini potrebbero essere affidati alla zia - È attesa per questa mattina, alle 11, la visita nella casa famiglia di Vasto del vice console dell’ambasciata australiana. Segnala ilmattino.it
