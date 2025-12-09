Famiglia nel bosco le tutrici dei tre bambini dicono no al ricongiungimento con i genitori

Sono ore decisive per i bambini della famiglia nel bosco, allontanati dai genitori il 20 novembre scorso. Si attende la pronuncia del Tribunale per i minorenni de L'Aquila, che non ha ancora sciolto la riserva dopo l'udienza del 4 dicembre scorso. Entro il 15 i giudici dovranno esprimersi sulla sorte dei tre fratellini, strappati alla loro casa, altrimenti la palla passerà alla Corte d'appello che si riunirà il 16. Le tutrici dei tre bambini hanno chiesto più tempo per valutare l'eventuale ricongiungimento con i genitori. Secondo loro sarebbero stati troppo poco nella struttura protetta di Vasto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

