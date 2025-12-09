Famiglia nel bosco il legale | I genitori sono pronti a rivedere alcune posizioni

Catherine e Nathan mostrano disponibilità a collaborare per ottenere il ricongiungimento con i figli mentre tutrice e curatrice puntano sul rispetto dell'obbligo scolastico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Bimbi nel bosco, il legale: 'I genitori pronti a rivedere alcune posizioni' - "Catherine e Nathan stanno dimostrando la più totale collaborazione.