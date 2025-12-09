Famiglia nel bosco il caso diventa internazionale con i diplomatici dell' ambasciata australiana dai figli

I diplomatici dell'ambasciata australiana sono arrivati nella struttura di Vasto dove vivono i tre bimbi della famiglia nel bosco.

I tre figli tolti alla famiglia nel bosco: potrebbero tornare in Australia con la mamma

Bambini sottratti alla “famiglia del bosco”. Scontro governo-magistrati. Salvini: “Sequestrati”

Famiglia nel bosco, ecco chi sono e come vivono i "neorurali"

Quanto capisco la famiglia che vive nel bosco, avevo fatto la stessa scelta per me, Romina e i nostri figli. Ora metto loro a disposizione una casa. E, se mi contatteranno, anche un lavoro perché non si voltano le spalle all'umanità». Al Bano Carrisi interviene su

Figli tolti alla famiglia nel bosco: Al Bano rompe il silenzio e si espone

Il caso dei bimbi nel bosco diventa politico e diplomatico: Meloni interessata e Nordio valuta invio degli ispettori a L'Aquila - Il caso della famiglia nel bosco: Meloni e Nordio valutano l'invio di ispettori dopo l'allontanamento dei tre bambini da Palmoli