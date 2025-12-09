Famiglia nel bosco diplomatici australiani a Vasto | cosa succede

I delegati inviati dall’ Ambasciata d’Australia hanno lasciato intorno all’ora di pranzo la casa famiglia di Vasto (Chieti), dove si trovano i tre bambini al centro del caso noto come quello della “famiglia nel bosco”. La missione istituzionale, arrivata in Abruzzo per verificare le condizioni dei minori, si è svolta nel massimo riserbo: nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai diplomatici. Famiglia nel bosco: incontri con curatrice, tutrice e garante regionale. Nel corso della mattinata, i rappresentanti diplomatici hanno incontrato la curatrice speciale dei minori, Marika Bolognese, la tutrice Maria Luisa Palladino — entrambe nominate dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila — e la garante regionale per l’infanzia, Alessandra De Febis. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

