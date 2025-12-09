Famiglia nel bosco diplomatici australiani a Vasto | cosa succede
I delegati inviati dall’ Ambasciata d’Australia hanno lasciato intorno all’ora di pranzo la casa famiglia di Vasto (Chieti), dove si trovano i tre bambini al centro del caso noto come quello della “famiglia nel bosco”. La missione istituzionale, arrivata in Abruzzo per verificare le condizioni dei minori, si è svolta nel massimo riserbo: nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai diplomatici. Famiglia nel bosco: incontri con curatrice, tutrice e garante regionale. Nel corso della mattinata, i rappresentanti diplomatici hanno incontrato la curatrice speciale dei minori, Marika Bolognese, la tutrice Maria Luisa Palladino — entrambe nominate dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila — e la garante regionale per l’infanzia, Alessandra De Febis. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
I tre figli tolti alla famiglia nel bosco: potrebbero tornare in Australia con la mamma
Bambini sottratti alla “famiglia del bosco”. Scontro governo-magistrati. Salvini: “Sequestrati”
Famiglia nel bosco, ecco chi sono e come vivono i "neorurali"
Mi scrive Anna Maria sulla vicenda della "famiglia nel bosco", siete d'accordo? - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, la curatrice del Tribunale: «Per il ricongiungimento coi figli servono tempo e garanzie» Vai su X
Bimbi nel bosco, i diplomatici australiani lasciano la casa famiglia a Vasto - Hanno lasciato la casa famiglia di Vasto i rappresentanti inviati dall'ambasciata d'Australia in Italia per incontrare i componenti della 'famiglia nel bosco'. Da ansa.it
