Famiglia nel bosco Al Bano scende in campo | Anch' io vivevo così Vengano a Cellino
Quella della famiglia nel bosco è una vicenda delicata e controversa che ha coinvolto e diviso l’intero paese. E che continua a far discutere e a mobilitare le persone. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Quanto capisco la famiglia che vive nel bosco, avevo fatto la stessa scelta per me, Romina e i nostri figli. Ora metto loro a disposizione una casa. E, se mi contatteranno, anche un lavoro perché non si voltano le spalle all’umanità». Al Bano Carrisi interviene su - facebook.com Vai su Facebook
Figli tolti alla famiglia nel bosco: Al Bano rompe il silenzio e si espone Vai su X
Al Bano offre casa e lavoro alla famiglia nel bosco: “Ho vissuto come loro, con il bagno all’aperto” - La vicenda della famiglia nel bosco prosegue mentre Al Bano offre sostegno concreto e ricorda esperienze simili vissute in passato recenti. Secondo blitzquotidiano.it