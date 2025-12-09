Famiglia nel bosco a Chieti l’AUDIO di Al Bano che offre ai genitori nuova casa e lavoro | Ho vissuto come loro devono vivere come meritano

Al Bano si è schierato a fianco della famiglia nel bosco di Chieti, offrendo una casa e un lavoro. Il cantautore di Cellino San Marco ha voluto mostrare solidarietà, condividendo un messaggio audio in cui esprime il suo sostegno e la volontà di aiutare chi si trova in difficoltà.

Al Bano ha scelto di esporsi mostrando una forte solidarietà: il cantautore di Cellino San Marco ha infatti messo a disposizione della famiglia una casa e un’opportunità lavorativa Sul caso della famiglia nel bosco a Chieti è intervenuto anche Al Bano, che tramite un audio ha offerto alla fam. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco a Chieti, l’AUDIO di Al Bano che offre ai genitori nuova casa e lavoro: “Ho vissuto come loro, devono vivere come meritano”

