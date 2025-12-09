Famiglia del bosco l’avvocata Solinas rompe il silenzio | Collaborazione totale ricongiungimento d

L’avvocata Solinas rompe il silenzio sulla famiglia del bosco, evidenziando la collaborazione totale tra i genitori anglo-australiani e il desiderio di ricongiungimento a Chieti. Sottolinea l’importanza del ruolo dei genitori nella crescita dei figli e chiede un’analisi equilibrata da parte del Tribunale, considerando i nuovi elementi emersi nella vicenda.

Chieti - La legale sottolinea l'impegno della coppia anglo-australiana, ribadisce che i figli restano responsabilità dei genitori e chiede al Tribunale una valutazione equilibrata dei nuovi elementi. «Catherine e Nathan stanno collaborando in modo pieno». Con queste parole l'avvocata Danila Solinas ha sintetizzato l'esito dell'incontro tenutosi nella casa famiglia di Vasto con i rappresentanti dell'Ambasciata d'Australia, nell'ambito della complessa vicenda della cosiddetta "famiglia del bosco". Solinas, che assiste la coppia insieme all'avvocato Marco Femminella, ha spiegato ai giornalisti che i tempi per un eventuale ricongiungimento non dipendono dalla difesa, ma dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, chiamato a valutare attentamente tutti i nuovi elementi emersi.