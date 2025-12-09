Famiglia del bosco l’avvocata Solinas rompe il silenzio | Collaborazione totale ricongiungimento d
L’avvocata Solinas rompe il silenzio sulla famiglia del bosco, evidenziando la collaborazione totale tra i genitori anglo-australiani e il desiderio di ricongiungimento a Chieti. Sottolinea l’importanza del ruolo dei genitori nella crescita dei figli e chiede un’analisi equilibrata da parte del Tribunale, considerando i nuovi elementi emersi nella vicenda.
Chieti - La legale sottolinea l’impegno della coppia anglo-australiana, ribadisce che i figli restano responsabilità dei genitori e chiede al Tribunale una valutazione equilibrata dei nuovi elementi. «Catherine e Nathan stanno collaborando in modo pieno». Con queste parole l’avvocata Danila Solinas ha sintetizzato l’esito dell’incontro tenutosi nella casa famiglia di Vasto con i rappresentanti dell’Ambasciata d’Australia, nell’ambito della complessa vicenda della cosiddetta “famiglia del bosco”. Solinas, che assiste la coppia insieme all’avvocato Marco Femminella, ha spiegato ai giornalisti che i tempi per un eventuale ricongiungimento non dipendono dalla difesa, ma dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, chiamato a valutare attentamente tutti i nuovi elementi emersi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
I tre figli tolti alla famiglia nel bosco: potrebbero tornare in Australia con la mamma
Bambini sottratti alla “famiglia del bosco”. Scontro governo-magistrati. Salvini: “Sequestrati”
Famiglia nel bosco, ecco chi sono e come vivono i "neorurali"
Leggi su Tgr Abruzzo Famiglia del bosco, il viceconsole australiano incontrerà i bimbi Andrà nella casa protetta di Vasto dove vivono i tre figli di Nathan e Catherine, che vive con loro ma può incontrarli solo a orari prestabiliti - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, la curatrice del Tribunale: «Per il ricongiungimento coi figli servono tempo e garanzie» Vai su X
Famiglia del bosco, l’avvocata Solinas rompe il silenzio: “Collaborazione totale, ricongiungimento d - australiana, ribadisce che i figli restano responsabilità dei genitori e chiede al Tribunale ... Si legge su abruzzo24ore.tv
Morgan, sospeso il processo per stalking lettera43.it
Gemelle Kessler, Bild: “Sepoltura in cerimonia segreta secondo le loro volontà” lapresse.it
«Amareggiato per Landini. Non condanna la violenza, mi aspettavo le sue scuse» laverita.info
Chivu ha sciolto l’ultimo dubbio, decisione finale su Akanji: ecco l’11 a cui si affiderà per Inter Liverpool internews24.com
Anche in Un posto al sole "le macchine ci ruberanno il lavoro" ilfoglio.it
Giornalista norvegese: “La UE opera come la mafia” imolaoggi.it