Famiglia da due mesi dorme in auto l' appello | Aiutiamoli chiedono solo una casa in affitto

Una famiglia, da due mesi, vive in auto a causa di difficoltà economiche. Un appello accorato invita ad aiutare questa famiglia perbene, che fino a poco tempo fa faceva parte della comunità, lavorava e si impegnava nell'educazione dei figli. La richiesta è di trovare loro una casa in affitto, per restituire loro una condizione di dignità e stabilità.

"È una famiglia perbene che fino a qualche tempo fa ha sempre vissuto insieme a noi, nella nostra comunità, impegnata a lavorare e a portare i figli a scuola". Questo l'appello accorato di Dante Cattaneo, consigliere di opposizione (ed ex sindaco) a Ceriano Laghetto, che sulla sua pagina Facebook. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Da mesi girano voci, ora confermate, che la famiglia Elkann stia trattando per liberarsi del gruppo che possiede tra le altre cose La Repubblica e La Stampa - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia da due mesi dorme in auto, l'appello: "Aiutiamoli, chiedono solo una casa in affitto" - "È una famiglia perbene che fino a qualche tempo fa ha sempre vissuto insieme a noi, nella nostra comunità, impegnata a lavorare e a portare i figli a scuola". Riporta monzatoday.it