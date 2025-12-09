Famiglia da due mesi dorme in auto l' appello | Aiutiamoli chiedono solo una casa in affitto

Una famiglia, da due mesi, vive in auto a causa di difficoltà economiche. Un appello accorato invita ad aiutare questa famiglia perbene, che fino a poco tempo fa faceva parte della comunità, lavorava e si impegnava nell'educazione dei figli. La richiesta è di trovare loro una casa in affitto, per restituire loro una condizione di dignità e stabilità.

"È una famiglia perbene che fino a qualche tempo fa ha sempre vissuto insieme a noi, nella nostra comunità, impegnata a lavorare e a portare i figli a scuola". Questo l'appello accorato di Dante Cattaneo, consigliere di opposizione (ed ex sindaco) a Ceriano Laghetto, che sulla sua pagina Facebook. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

