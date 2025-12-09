Falper è tra le realtà più rappresentative in ambito internazionale: specializzata nella produzione di arredo bagno di alta gamma, unisce artigianalità, ricerca formale e produzione interna. Falper Outlet Da sempre radicata nel territorio, Falper ha costruito il proprio successo grazie a una manifattura attenta e all’utilizzo di materiali selezionati, con un approccio che fonde tecnologia e savoir-faire artigiano. Mobili bagno, lavabi, vasche, specchi e accessori diventano così veri e propri elementi di interior design, scelti da architetti e appassionati in tutto il mondo. Per la prima volta, Falper apre le proprie porte con un’iniziativa speciale dedicata sia ai professionisti che ai privati: tutti i sabati, fino al 20 dicembre, sarà possibile acquistare una selezione di prodotti con sconti dal 40 al 70% sulla selezione di prodotti presentata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Falper Outlet – Mobili bagno iconici con sconti esclusivi