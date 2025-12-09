Fallout 2 svelati il trailer ufficiale e una clip esclusiva della nuova stagione

Today.it | 9 dic 2025

Prime Video ha svelato il trailer ufficiale di Fallout 2, e successivamente anche una clip esclusiva da cui si può iniziare a intuire qualcosa della nuova stagione, in particolare sull'alleanza di due protagonisti. Dopo il grande e immediato successo della prima stagione della serie tv ispirata. 🔗 Leggi su Today.it

Fallout 2 i personaggi di macaulay culkin e kumail nanjiani svelati dal showrunner

