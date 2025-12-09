Fallout 2 arriverà su prime video il 17 dicembre 2025

anticipazioni e sviluppo di fallout 2, la serie tv di successo. Da aprile 2024, la serie Fallout ha catturato l’interesse di un vasto pubblico grazie alla sua versione live action basata sull’iconico franchise di videogiochi di Bethesda. La prima stagione, lanciata da Prime Video, ha riscosso grande successo, risultando tra le produzioni più viste in tutto il mondo. Nei giorni successivi all’esordio, è stato annunciato con convinzione il rinnovo ufficiale per una seconda stagione. annuncio e conferma del rinnovo della seconda stagione. tempistiche e incentivi fiscali. Il 7 novembre 2024, Deadline ha diffuso la notizia che Macaulay Culkin si è unito al cast della stagione successiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

