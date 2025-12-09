Fallito e pseudo-macellaio | le lettere piene d' insulti al consigliere Mentil

Negli ultimi giorni, sono state diffuse diverse lettere contenenti insulti e accuse nei confronti del consigliere regionale Massimo Mentil del Partito Democratico. Queste comunicazioni, ormai diffuse in Carnia, hanno scatenato un acceso dibattito pubblico e sollevato interrogativi sulla natura e le motivazioni dietro a tali atti di diffamazione.

In Carnia è stata diffusa una serie di lettere diffamatorie che attaccano il consigliere regionale Massimo Mentil, del Partito democratico. I testi si scagliano con insulti “di ogni sorta” contro l'operato da sindaco di Paluzza di Mentil, ma lo accusano anche di aver preso decisioni politiche. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

"Fallito" e "pseudo-macellaio": le lettere piene d'insulti al consigliere Mentil - Del caso si occupa la procura, dopo che l'ex sindaco del Partito democratico ha sporto denuncia ai carabinieri. Segnala udinetoday.it