Falconeri Glacier Atelier | la nuova Limited Edition FW25
Falconeri presenta Glacier Atelier FW25: capsule in Cashmere Ultrasoft con dettagli luminosi, ispirata al Matterhorn Glacier Palace di Zermatt. Falconeri svela la nuova Limited Edition FW25 Glacier Atelier, un omaggio alla femminilità contemporanea ambientato nel suggestivo Matterhorn Glacier Palace di Zermatt, palazzo di ghiaccio scolpito nel cuore delle Alpi. In questo scenario sospeso tra realtà e poesia nasce una capsule che celebra l’eccezionale Cashmere Ultrasoft, arricchito da perle e punti luce che amplificano la luminosità del filato, evocando riflessi cristallini intrappolati nell’aria gelida del ghiacciaio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Falconeria Oropa - facebook.com Vai su Facebook
Natural Undyed Cashmere: la nuova collezione di Falconeri in sette passaggi - Il punto di partenza è rappresentato dal magazzino delle materie prime, quindi si prosegue verso la pettinatura ... Si legge su gazzetta.it