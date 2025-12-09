Faceva il parrucchiere senza averne titolo né requisiti | denunciato

Un parrucchiere irregolare è stato scoperto e denunciato a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Nonostante la diffusione di professionisti senza adeguati requisiti, questa volta è stata presa una misura cautelare nei confronti di chi esercitava senza titolo, evidenziando la presenza di attività illegali anche in zone meno centrali.

Che ce ne siano dappertutto, sia nei grossi centri che in quelli piccoli, è indubbio. Uno è stato però scoperto - e denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento - a Palma di Montechiaro. Si tratta di un parrucchiere che faceva questo di mestiere, senza però averne titolo o requisiti. A. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

