Facebook e Instagram dopo la multa UE arrivano le opzioni per ridurre gli annunci personalizzati

La Commissione ha confermato l’arrivo di un modello che offrirà agli utenti UE la possibilità di limitare gli annunci personalizzati, seguito diretto della sanzione da 200 milioni ricevuta da Meta ad aprile. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Facebook e Instagram, dopo la multa UE arrivano le opzioni per ridurre gli annunci personalizzati

