Facchinetti ad Atreju | Non sono qui per endorsare nessuno voglio solo dare mio supporto a Giorgia – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "A sinistra sanno solo coltivare odio. In 30 anni non hanno fatto nulla, Giorgia invece ha fatto politica. Lei sa farsi capire in inglese, sa quello che fa. Sono un uomo libero. Non sono qui per endorsare nessuno, voglio solo dare il mio supporto a Giorgia", lo ha detto Francesco Facchinetti ad Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Intervenendo durante Atreju, la kermesse politica organizzata da Fratelli d’Italia, Francesco Facchinetti ha lanciato un attacco frontale alla sinistra e un convinto endorsement alla premier Giorgia Meloni «A sinistra sanno solo coltivare odio. In trent’anni non ha - facebook.com Vai su Facebook
Stasera ad Atreju 2025, prima al confronto tra Gianfranco Fini e Francesco Rutelli, poi al panel con l’amico Sen. Roberto Menia, Alessandro Iovino, autore del libro “Giorgia. Onorare le radici, pensare il domani”, Francesco Facchinetti e il maestro Michele Pl Vai su X
Facchinetti ad Atreju: Non sono qui per endorsare nessuno, voglio solo dare mio supporto a Giorgia – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "A sinistra sanno solo coltivare odio. Come scrive msn.com
In 50 rincorrono e picchiano il ladro. Ora sono ricercati dai carabinieri laverita.info
Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli (LIVE) ilnapolista.it
Belve Crime salta il 9 dicembre: il mistero sugli ospiti e quando torna la Fagnani cinemaserietv.it
Condò analizza: «Liverpool in crisi? Scossi dal caso Salah ma il vero motivo è un altro» internews24.com
Sky sotto accusa: multa Antitrust da 3,2 milioni per pratiche scorrette su prezzi e offerte agli abbonati digital-news.it
LIVE Civitanova-Montpellier, Champions League volley 2026 in DIRETTA: a breve in campo le squadre oasport.it
Soldato britannico morto in Ucraina: non era al fronte, ma impegnato in operazioni di addestramento ildifforme.it
Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli (LIVE) ilnapolista.it
Belve Crime salta il 9 dicembre: il mistero sugli ospiti e quando torna la Fagnani cinemaserietv.it
Condò analizza: «Liverpool in crisi? Scossi dal caso Salah ma il vero motivo è un altro» internews24.com
Sky sotto accusa: multa Antitrust da 3,2 milioni per pratiche scorrette su prezzi e offerte agli abbonati digital-news.it
LIVE Civitanova-Montpellier, Champions League volley 2026 in DIRETTA: a breve in campo le squadre oasport.it
Soldato britannico morto in Ucraina: non era al fronte, ma impegnato in operazioni di addestramento ildifforme.it