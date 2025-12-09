Facchinetti ad Atreju | Non sono qui per endorsare nessuno voglio solo dare mio supporto a Giorgia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "A sinistra sanno solo coltivare odio. In 30 anni non hanno fatto nulla, Giorgia invece ha fatto politica. Lei sa farsi capire in inglese, sa quello che fa. Sono un uomo libero. Non sono qui per endorsare nessuno, voglio solo dare il mio supporto a Giorgia", lo ha detto Francesco Facchinetti ad Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online