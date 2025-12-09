Fabiola Di Sotto | 5 ricette di pasticceria vegetale da preparare per le feste

Vanityfair.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabiola Di Sotto presenta cinque deliziose ricette di pasticceria vegetale ideali per le feste. Nel suo libro, La mia pasticceria vegetale, rivisita i dessert tradizionali utilizzando solo ingredienti cruelty free, offrendo soluzioni gustose e sostenibili per celebrare con dolcezza e rispetto per gli animali.

I dolci della tradizione trovano una nuova identità cruelty free. Nel suo libro, La mia pasticceria vegetale, Fabiola Di Sotto rivisita i dessert più amati usando esclusivamente ingredienti vegetali. Risultato? Sorprendetemente buono!. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

fabiola di sotto 5 ricette di pasticceria vegetale da preparare per le feste

© Vanityfair.it - Fabiola Di Sotto: 5 ricette di pasticceria vegetale da preparare per le feste

Argomenti simili trattati di recente

fabiola sotto 5 ricetteFabiola Di Sotto: 5 ricette di pasticceria vegetale da preparare per le feste - Nel suo nuovo libro, Fabiola Di Sotto ha rivisitato i dessert più amati usando solo ingredienti vegetali. Secondo vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Fabiola Sotto 5 Ricette