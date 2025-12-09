Fabio Caressa e il messaggio sospetto sul telefono di Benedetta Parodi | Le scrisse &#8216;Amore sono atterrato&#039;

Un episodio del passato tra Fabio Caressa e Benedetta Parodi rischiò di mettere in crisi il loro rapporto. Durante un'intervista, entrambi hanno condiviso un episodio particolare legato a un messaggio sul telefono di lei, che ha suscitato curiosità e alimentato sospetti. Ecco i dettagli di quella vicenda che ha fatto riflettere sulla loro relazione.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi raccontano in un'intervista un episodio che, tempo fa, rischiò di far vacillare il loro rapporto. La conduttrice ricevé un messaggio da un uomo nel cuore della notte: "Per me fu un dramma". 🔗 Leggi su Fanpage.it

