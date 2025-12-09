Fa esplodere la casa e muore | Era scaduto l’affitto Il corpo di Pierantonio era vicino alla bombola con un accendino

Tragedia a Firenze, dove un'esplosione ha causato la morte di Pierantonio, trovato vicino a una bombola e un accendino. L’uomo, prossimo a lasciare l’appartamento perché il contratto non era stato rinnovato, avrebbe dovuto trasferirsi nei giorni successivi. La vicenda solleva interrogativi sulle cause dell’esplosione e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica tragedia.

Firenze, 9 dicembre 2025 – Avrebbe dovuto lasciare l’appartamento nei prossimi giorni. I proprietari avevano deciso di non rinnovargli il contratto. Pierantonio Cianti, 71 anni, da quella casa in cui viveva in affitto ormai da anni, purtroppo, è uscito senza vita. Tragedia a Barberino di Mugello, nella notte tra lunedì e martedì, dove attorno alle 3.30 una violenta esplosione ha distrutto l’appartamento dove l’uomo abitava in via Garibaldi. La deflagrazione di una bombola di gas ha frantumato muri e vetri, subito dopo un incendio ha avvolto ciò che restava della casa, bruciando ogni cosa. GERMOGLI PH: 8 DICEMBRE 2025 BARBERINO DI MUGELLO VIA GARIBALDI ESPLOSIONE ED INCENDIO DI UNA ABITAZIONE DURANTE LA NOTTE MORTO UN UOMO DI 71 ANNI NELLA FOTO CARABINIERI SIS SCIENTIFICA Le ipotesi degli inquirenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fa esplodere la casa e muore: “Era scaduto l’affitto”. Il corpo di Pierantonio era vicino alla bombola con un accendino

