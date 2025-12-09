Fa cadere un avvocato gli strappa dal collo due collane e scappa | rapina ai Murazzi di Torino

L’avvocato torinese Wilmer Perga ha subito una rapina mentre si allenava ai Murazzi, dove spesso va a correre. È successo circa un mese fa, come anticipato oggi dal quotidiano La Stampa, nel tratto di lungo Po Cadorna vicino all’incrocio con corso San Maurizio.Le collanine strappateIl rapinatore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Avvocato Penalista H24. . La signora Maria è riuscita a non cadere nel tranello dei truffatori dopo aver capito, grazie a un articolo del nostro blog, che le persone con cui stava interagendo volevano imbrogliarla. ? È una grande soddisfazione per me saper

Strappa la borsa a una donna e la fa cadere, denunciato dalla polizia - Strappa la borsa ad una donna ultrasettantenne che passeggiava, facendola cadere rovinosamente, viene inseguito da alcuni passanti e poi rintracciato e denunciato dalla polizia per rapina. Riporta ansa.it