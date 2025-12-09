Fa cadere un avvocato gli strappa dal collo due collane e scappa | rapina ai Murazzi di Torino

Torinotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocato torinese Wilmer Perga ha subito una rapina mentre si allenava ai Murazzi, dove spesso va a correre. È successo circa un mese fa, come anticipato oggi dal quotidiano La Stampa, nel tratto di lungo Po Cadorna vicino all’incrocio con corso San Maurizio.Le collanine strappateIl rapinatore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

