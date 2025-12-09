F1 il Max Verstappen del 2025 come l’Ayrton Senna del 1993 È lui il Campione morale della stagione

Il Campione del Mondo 2025 di Formula 1 è Lando Norris. Questo verrà ricordato nei libri di storia e questo è il responso dell’aritmetica, unica entità in grado di emettere una sentenza incontestabile relativamente alla graduatoria iridata. Cionondimeno, la matematica non è tutto. Per quanto il britannico si sia fregiato del titolo, il sentimento comune vede in Max Verstappen il vero “uomo dell’anno”. Non potrebbe essere altrimenti, poiché l’olandese ha ravvivato e reso incerto il campionato pur disponendo di una monoposto per larghi tratti inferiore a quella guidata dal ventiseienne inglese e da Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it

