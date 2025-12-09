F1 il Max Verstappen del 2025 come l’Ayrton Senna del 1993 È lui il Campione morale della stagione
Il Campione del Mondo 2025 di Formula 1 è Lando Norris. Questo verrà ricordato nei libri di storia e questo è il responso dell’aritmetica, unica entità in grado di emettere una sentenza incontestabile relativamente alla graduatoria iridata. Cionondimeno, la matematica non è tutto. Per quanto il britannico si sia fregiato del titolo, il sentimento comune vede in Max Verstappen il vero “uomo dell’anno”. Non potrebbe essere altrimenti, poiché l’olandese ha ravvivato e reso incerto il campionato pur disponendo di una monoposto per larghi tratti inferiore a quella guidata dal ventiseienne inglese e da Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it
Come nel 1993 il vero numero uno era Ayrton Senna, nel 2025 il migliore è Max #Verstappen #F1 #F1AbuDhabixBRIGHT Vai su X
Una scena che vale più di mille parole... Dopo la vittoria di Abu Dhabi e il Mondiale sfumato, il team radio tra Max Verstappen e Gianpiero Lambiase ha emozionato il paddock: l’ingegnere di pista si lascia andare alle lacrime al muretto.? - facebook.com Vai su Facebook
F1, Max Verstappen: “Dispiace perdere per 2 punti il titolo, ma sono orgoglioso della mia stagione” - L'olandese ha dominato la gara di Abu Dhabi, conquistando l'ottava vittoria stagionale, ... oasport.it scrive
