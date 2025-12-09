F1 Helmut Marko e Red Bull si separano? Indiscrezioni da media britannici e olandesi spiegano i motivi

Indiscrezioni provenienti da media britannici e olandesi suggeriscono una possibile separazione tra Helmut Marko e Red Bull. Dopo oltre vent'anni di collaborazione, si specula su un addio imminente del manager austriaco, figura chiave nel team di Milton Keynes. Ecco i dettagli e i motivi che potrebbero aver portato a questa possibile conclusione del rapporto.

Titolo di coda nel sodalizio tra Helmut Marko e Red Bull? Il rapporto ultra ventennale tra il manager austriaco e il team di Milton Keynes potrebbe essere prossimo alla conclusione. L’addio, con un anno di anticipo sulla scadenza del proprio contratto, sarebbe frutto dei rapporti deteriorati con la massima dirigenza. A dare notizie in merito sono stati il Telegraph e la testata olandese de Limburger secondo cui l’attuale management della Red Bull, col CEO Oliver Mintzlaff, abbia deciso di scrivere le parola fine sul rapporto con Marko. Una relazione che ha iniziato a non funzionare quando quest’ultimo, vista l’uscita di scena di C hristian Horner, avrebbe preso delle iniziative in totale autonomia e senza l’accordo con la squadra anglo-austriaca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Helmut Marko e Red Bull si separano? Indiscrezioni da media britannici e olandesi spiegano i motivi

