F1 Carlos Sainz | Contento dei miei risultati in Williams Ferrari? A qualcuno mancherò
Lo spagnolo Carlos Sainz non si sarebbe aspettato che nel cambio dalla Ferrari alla Williams ne avrebbe giovato nell’immediato. L’iberico, infatti, era convinto che per parlare di top-3 sarebbe stato necessario attendere e invece, ironia della sorte, due podi sono arrivati a Baku (Azerbaijan) e Lusail (Qatar). A Maranello, invece, il contributo di Lewis Hamilton, che ha preso il posto del madrileno, non ha portato ad alcuna presenza nelle prime tre posizioni. Non è un caso che sia stata la prima volta della carriera del Re Nero a non salire mai sul podio nella singola stagione. Nel giorno dei test sulle gomme Pirelli ad Abu Dhabi, Sainz ha commentato quanto è accaduto: “ Non sono contento per lo zero di Hamilton, sono contento dei miei due podi. 🔗 Leggi su Oasport.it
F1, Carlos Sainz: “Ho sperato nella pole alla fine! Domani? Voglio il podio”
F1, Carlos Sainz: “Il podio più bello della mia vita. Abbiamo vettura macchine importanti”
Carlos Sainz fatalista: “Ora ho capito tutto. Il primo podio con la Williams doveva arrivare qui”
Carlos Sainz elogia la vulnerabilità di Lando Norris, diventato campione del mondo 2025 di Formula 1 con il terzo posto nel Gran Premio di Abu Dhabi - facebook.com Vai su Facebook
F1, Carlos Sainz: “Contento dei miei risultati in Williams. Ferrari? A qualcuno mancherò” - Lo spagnolo Carlos Sainz non si sarebbe aspettato che nel cambio dalla Ferrari alla Williams ne avrebbe giovato nell'immediato. Lo riporta oasport.it
F1, Carlos Sainz: “Contento dei miei risultati in Williams. Ferrari? A qualcuno mancherò” oasport.it
Baronissi accende il Natale: inaugurato il programma “Vivi Baronissi – Natale 2025/2026” anteprima24.it
Maniago, frontale tra auto e corriera: morto guidatore della vettura, aveva la patente sospesa per sorpasso ... ildifforme.it
Lo schermo del telefono si è rotto? Il trucco casalingo che lo ripara in un attimo (e gratis) screenworld.it
ChatGPT 5 condiviso: il regalo tech dell’anno a soli 5,75€ al mese pantareinews.com
Atropia recensione alia shawkat conduce una satira di guerra coinvolgente ma sbaglia il messaggio principale jumptheshark.it