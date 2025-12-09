F1 Carlos Sainz | Contento dei miei risultati in Williams Ferrari? A qualcuno mancherò

Lo spagnolo Carlos Sainz non si sarebbe aspettato che nel cambio dalla Ferrari alla Williams ne avrebbe giovato nell’immediato. L’iberico, infatti, era convinto che per parlare di top-3 sarebbe stato necessario attendere e invece, ironia della sorte, due podi sono arrivati a Baku (Azerbaijan) e Lusail (Qatar). A Maranello, invece, il contributo di Lewis Hamilton, che ha preso il posto del madrileno, non ha portato ad alcuna presenza nelle prime tre posizioni. Non è un caso che sia stata la prima volta della carriera del Re Nero a non salire mai sul podio nella singola stagione. Nel giorno dei test sulle gomme Pirelli ad Abu Dhabi, Sainz ha commentato quanto è accaduto: “ Non sono contento per lo zero di Hamilton, sono contento dei miei due podi. 🔗 Leggi su Oasport.it

