Ex Milan Balotelli | Aspetto una chiamata dalla Serie A Mondiale? So che è un sogno

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan e attuale opinionista, si è confidato in un’intervista con Clarence Seedorf, rivelando di attendere una chiamata dalla Serie A. Ha inoltre parlato dei suoi sogni, tra cui la possibilità di partecipare a un Mondiale, considerandolo un obiettivo importante nella sua carriera.

L'ex calciatore ed allenatore del Milan e attuale opinionista per Prime Video, Clarence Seedorf, si è recato da Mario Balotelli per effettuare una lunga intervista: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

