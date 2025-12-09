Ex Milan Balotelli | Aspetto una chiamata dalla Serie A Mondiale? So che è un sogno
Mario Balotelli, ex attaccante del Milan e attuale opinionista, si è confidato in un’intervista con Clarence Seedorf, rivelando di attendere una chiamata dalla Serie A. Ha inoltre parlato dei suoi sogni, tra cui la possibilità di partecipare a un Mondiale, considerandolo un obiettivo importante nella sua carriera.
L'ex calciatore ed allenatore del Milan e attuale opinionista per Prime Video, Clarence Seedorf, si è recato da Mario Balotelli per effettuare una lunga intervista: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Ex Milan, Mastour e l’aneddoto su Mario Balotelli | VIDEO
Balotelli non vuole parlare di tifo, la sua preferenza tra Inter e Milan? «Da ragazzo simpatizzavo per…»
Ex Milan, Diamanti sicuro: “Balotelli nel 2012 era nella top 3 mondiale”
? Retroscena Seedorf! L'ex numero 10 svela a Balotelli: "Nel 2009 Ancelotti mi voleva al Chelsea". Ecco perché rifiutò la Premier League (e anche United e Arsenal!) per restare al #Milan fino alla fine. Le parole del Professore ? #Milan #Seedorf #Ancel
Mario #Balotelli ha voglia di tornare in campo: in attesa della chiamata giusta a gennaio l'ex centravanti di Inter e Milan si allenerà in questi giorni col #Carpenedolo per tenersi in forma e farsi così trovare pronto per la sua nuova squadra. #calciomercato
Balotelli: "Aspetto una chiamata dalla Serie A e sogno il Mondiale" - L'attaccante italiano, doppio ex di Inter e Liverpool, ha parlato dei suoi progetti futuri dentro e fuori dal campo ...
