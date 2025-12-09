Ex Ilva Salis in Senato | Costa più chiuderla che riconvertirla e nazionalizzarla
Servono rassicurazioni sul futuro dell'ex Ilva dopo febbraio (cioè al termine della nuova gara per trovare investitori), e la nazionalizzazione - anche temporanea - continua a essere la soluzione a cui il Comune di Genova guarda con maggior favore. Purché non si concretizzi l'ipotesi “spezzatino”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Ex Ilva, assemblea dei lavoratori. Bucci: “Lavorerò per la vendita separata”. Salis scrive a Urso. I sindacati: “Mille posti a rischio a Genova” | Foto | Video
Silvia Salis: “In prima linea per salvare l'ex Ilva di Genova. Anche senza Taranto” Di Maria Carla Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Ex Ilva, Salis: «Ci aspettiamo soluzioni immediate e un piano a lungo termine» Vai su X
Ex Ilva, Salis: “La nazionalizzazione sarebbe elemento di garanzia per la continuità degli impianti” - Le parole della sindaca di Genova in audizione in commissione industria al Senato sul disegno di legge sulla continuità produttiva degli stabilimenti del gruppo ... Riporta ilsecoloxix.it
