Ex dipendenti Sae di Lecco | un ritrovo di ricordi amicizia e solidarietà Da oltre 30 anni

Ex dipendenti Sae di Lecco si sono riuniti per oltre 30 anni, mantenendo viva la tradizione di incontri che celebrano ricordi, amicizia e solidarietà. Al ristorante Kalcherin di Garlate, i protagonisti di questa storica realtà, leader nella realizzazione di linee di trasporto ad alta tensione, si sono ritrovati per condividere momenti di convivialità e nostalgia.

società leader nella realizzazione di linee di trasporto ad alta tensione fondata nel 1926

