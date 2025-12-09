Ex concorrente di Ballando con le stelle contro Selvaggia Lucarelli? Lei lancia l' indizio | Terzi incomodi
Tra le ultime notizie riguardanti lo spettacolo e la tv pubblicate da Giuseppe Candela su Dagospia è spuntato anche un indovinello sull'identità misteriosa di qualcuno che starebbe remando contro Selvaggia Lucarelli con anonime stoccate. "Avvisate Selvaggia Lucarelli che dietro alcune stoccate. 🔗 Leggi su Today.it
Barbara D’Urso torna in pista come concorrente a Ballando con le Stelle
La futura concorrente di "Ballando con le stelle" ha raccontato il suo rapporto col corpo che cambia. «Non mi lamento, è questo da qualche anno, lo amo tantissimo, ma rosico a volte, a cena soprattutto»
Paolo Belli: "Da co-conduttore a concorrente. Ballando è una palestra di vita"
"L'hanno cacciata". Ballando con le stelle, la concorrente è fuori: succede il finimondo - facebook.com Vai su Facebook
Nonostante nessuno dei concorrenti di #BallandoconleStelle mi commissioni quello che scrivo (anzi, se qualcuno volesse vorrei che sapesse che vado pazzo per il cioccolato fondente e il cashmere) mi sembra evidente che in questo programma ci sia qualco Vai su X
Selvaggia Lucarelli bersagliata da un ex di Ballando?/ Ecco chi si nasconderebbe dietro le frecciatine - Chi si nasconde dietro le frecciatine che Selvaggia Lucarelli sta ricevendo in questi giorni? Secondo ilsussidiario.net
Spalletti a Sky: «Un po’ di divario col Napoli c’è, ma noi ci siamo intimiditi. Domani Zhegrova gioca ... juventusnews24.com
Le pagelle della Serie B: Kvernadze è da 8 come il Frosinone. Bari (5,5), occasione sprecata gazzetta.it
Lavoro, 133 offerte sul portale della Provincia di Bergamo ecodibergamo.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Animal crossing: appassionati invitati a segnare il calendario per la settimana prossima jumptheshark.it
Condò dopo Torino Milan: «Rossoneri in corsa per lo scudetto. E l’Inter…» internews24.com