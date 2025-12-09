Ex concorrente di Ballando con le stelle contro Selvaggia Lucarelli? Lei lancia l' indizio | Terzi incomodi

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le ultime notizie riguardanti lo spettacolo e la tv pubblicate da Giuseppe Candela su Dagospia è spuntato anche un indovinello sull'identità misteriosa di qualcuno che starebbe remando contro Selvaggia Lucarelli con anonime stoccate. "Avvisate Selvaggia Lucarelli che dietro alcune stoccate. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Barbara D’Urso torna in pista come concorrente a Ballando con le Stelle

La futura concorrente di "Ballando con le stelle" ha raccontato il suo rapporto col corpo che cambia. «Non mi lamento, è questo da qualche anno, lo amo tantissimo, ma rosico a volte, a cena soprattutto»

Paolo Belli: "Da co-conduttore a concorrente. Ballando è una palestra di vita"

ex concorrente ballando stelleSelvaggia Lucarelli bersagliata da un ex di Ballando?/ Ecco chi si nasconderebbe dietro le frecciatine - Chi si nasconde dietro le frecciatine che Selvaggia Lucarelli sta ricevendo in questi giorni? Secondo ilsussidiario.net