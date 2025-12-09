Event horizon inferno | scopri il sequel ufficiale del film horror cult
annuncio del sequel di “Event Horizon”. Il classico film di fantascienza horror del 1997, “Event Horizon”, sta per essere protagonista di una nuova fase della sua storia grazie a un sequel in fase di sviluppo. La produzione sfrutterà il successo della serie prequel Dark Descent per introdurre “Event Horizon: Inferno”, una nuova serie che ambienterà gli eventi alcuni secoli dopo il film originale. Questa novità rappresenta una risposta alle attese di molti appassionati, desiderosi di un approfondimento della mitologia della saga. le caratteristiche della serie Event Horizon: Inferno. Il primo numero della nuova serie, fresco di reazioni positive, è stato mostrato in anteprima esclusiva da Collider. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Anteprima esclusiva del fumetto prequel di event horizon
Scena eliminata di event horizon nel prequel
Nuovo sequel di event horizon rende il classico horror del 1995 molto più spaventoso
Notizie da #EULiST ¨¨ It's a match! Tre membri UnivAQ partecipano questa settimana all'evento di organizzato dal nostro partner EULiST JJönköping Universitye - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Alle 21 Atalanta-Chelsea, le ultime: Palladino con CDK, Lookman e Scamacca gazzetta.it
Firenze inaugura una piazza dedicata a Peter Benenson, fondatore di Amnesty lanazione.it
Ginnastica artistica, la classe 2010 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia? oasport.it
Ascolti TV 9 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata atomheartmagazine.co
LIVE Conegliano-Orlando Valkyries, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le venete dominano il primo ... oasport.it
Da Achille Lauro a Christian De Sica, ecco i vip con la fiamma olimpica ilfoglio.it