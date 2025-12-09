Eternit e rifiuti abbandonati a Punta bianca Mareamico | Serve una vera vigilanza
Nuovo episodio di abbandono illecito all’interno della riserva naturale di Punta bianca. Un camion ha depositato rifiuti ingombranti, insieme a due recipienti di eternit: operazione portata a termine da un ignoto all’interno dell’area protetta trasformandola per l’ennesima volta in una discarica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Messina, Siracusano: "bambini ancora nelle baraccopoli, sotto tetti in eternit, tra muffa e rifiuti" - facebook.com Vai su Facebook
Rifiuti speciali ed eternit abbandonati in strada. L'ipotesi contro gli ecovandali: «Sequestro dell'auto» - Discarica abusiva in viale Risorgimento: il sindaco Massimo Barbujani promette azioni concrete. Riporta ilgazzettino.it