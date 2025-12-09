Eternit e rifiuti abbandonati a Punta bianca Mareamico | Serve una vera vigilanza

Agrigentonotizie.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo episodio di abbandono illecito all’interno della riserva naturale di Punta bianca. Un camion ha depositato rifiuti ingombranti, insieme a due recipienti di eternit: operazione portata a termine da un ignoto all’interno dell’area protetta trasformandola per l’ennesima volta in una discarica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

