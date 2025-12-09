Esplosione e incendio nella cantina di un palazzo a Torino Barriera di Milano | edificio evacuato due persone ustionate in modo grave

Nella mattina di martedì 9 dicembre 2025, un'esplosione e un incendio nella cantina di un edificio in via Leini a Torino hanno provocato l'evacuazione dello stabile e gravi ustioni per due persone. L'incidente si è verificato all'alba e ha richiesto l'intervento delle forze di soccorso.

Un'esplosione e un successivo incendio si sono verificati all'alba di oggi, martedì 9 dicembre 2025, nel palazzo di via Leini 77 a Torino. È avvenuto all'interno di una cantina dove si trovavano due persone, una donna di 55 anni e un ragazzo di 25 anni che hanno riportato ustioni sul volto e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

