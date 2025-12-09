Esplosione di Calenzano | memoriale alle vittime della strage Moglie di una vittima | Quel giorno si è sgretolato tutto
Al dolore, si unisce la speranza per un futuro diverso: nel sito Eni di Calenzano, infatti, nascerà un hub per le energie rinnovabili L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Esplosione al deposito Eni di Calenzano, c’è un nuovo indagato
Esplosione di Calenzano: decimo indagato, è un coordinatore per la sicurezza
Esplosione al deposito Eni di Calenzano: c’è un altro indagato
Oggi Calenzano (Firenze) si fermerà per ricordare le vittime della strage avvenuta al deposito Eni a seguito di un'esplosione.
Un anno dopo l’esplosione. Calenzano ricorda le vittime. Ma il futuro fa meno paura Vai su X
Esplosione a Calenzano, un anno fa la tragedia che costò la vita a 5 operai. «Ricordo il boato enorme, le finestra spalancate e lo choc dopo aver visto il fumo e le fiamme» - «Ricordo quel boato enorme, noi eravamo in Comune, lo spalancarsi delle finestre a 2 chilometri di distanza dalla zona dell'esplosione. Riporta leggo.it
