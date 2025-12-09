Esplosione a Calenzano un anno fa la tragedia che costò la vita a 5 operai Ricordo il boato enorme le finestra spalancate e lo choc dopo aver visto il fumo e le fiamme
Un anno dopo l'esplosione a Calenzano, ricordiamo quel tragico evento che costò la vita a cinque operai. Testimonianze e ricordi restituiscono il senso di quella tragedia, dai momenti immediatamente successivi al boato alle immagini di fumo e fiamme che ancora rimangono impresse nella memoria.
«Ricordo quel boato enorme, noi eravamo in Comune, lo spalancarsi delle finestre a 2 chilometri di distanza dalla zona dell'esplosione. Ci affacciamo e vedemmo questa colonna di fumo con.
